Lazio-Bologna, perchè Maximiano è stato espulso dopo 6′? Il VIDEO del fallo del portoghese

La prima giornata di Serie A regala grande spettacolo. Non mancano i gol al debutto del campionato italiano, ma anche gli episodi clamorosi, le ammonizioni e le espulsioni.

Tra queste ultime, la più chiacchierata di oggi è quella di Luis Maximiano, portiere portoghese della Lazio. Il calciatore è stato espulso al 6′ minuto di Lazio-Bologna, per aver preso il pallone con le mani fuori dall’area. Sarri è stato quindi costretto a sostituire uno dei suoi giocatori, Provedel, per far entrare in campo Basic, pronto a difendere la porta. La Lazio, nonostante l’imprevisto, è riuscita a portare a casa i primi 3 punti della stagione.