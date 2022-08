La Russia non ci sta! Duro attacco a Domenicali e alla Formula 1: “una truffa! Che restituiscano i soldi”

SportFair

Il Circus della Formula 1 non farà tappa in Russia quest’anno dopo la decisione di Putin di attaccare l’Ucraina. In terra russa sono state tantissime le competizioni annullate, ma per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1 c’è ancora qualche polemica in corso.

Il presidente dell’amministrazione sportiva nella camera bassa federale russa, Dmitry Svishchev, ritiene inftti che se la Formula 1 non tornerà in Russia, dovrebbe restituire i soldi anticipati per formalizzare il contratto. “Se viene cancellato, sarebbe bello rimborsare i pagamenti che abbiamo effettuato. Non vogliono correre? Che restituiscano i soldi pagati (a Domenicali)“, ha dichiarato in un’intervista a GrandPx.news.

Svischev ha risposto a Stefano Domenicali, che in un’intervista ha commentato che in Russia non ci saranno più gare. Il russo avverte l’italiano di fare attenzione alle sue parole poiché “c’era un contratto di due o tre anni” con Sochi che Liberty Media non sta rispettando. “Domenicali dovrebbe considerare le sue parole o almeno la possibilità di un risarcimento per danni morali o finanziari“, ha aggiunto il russo.

“È molto simile a una truffa. Mi sembra che non si basi affatto su alcun principio sportivo. Credo che in futuro i rapporti con noi si normalizzeranno e la Russia tornerà nella comunità sportiva mondiale“, ha concluso Svishchev.