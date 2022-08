La Formula 1 subito in pista a Zandvoort: gli orari del Gp del Belgio e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo lo spettacolo del Gp del Belgio, che ha visto un eccezionale Max Verstappen trionfare in rimonta, i piloti della Formula 1 si spostano a Zandvoort, dove andrà in scena domenica il Gp d’Olanda, gara di casa del campione del mondo in carica.

L’olandese cercherà di ripetersi davanti al suo pubblico, mentre le Ferrari andranno a caccia del riscatto dopo una gara non troppo brillante.

Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda su Tv8, in chiaro, in differita, rispettivamente sabato alle 18:30 e domenica alle 18:00.

Gli orari del Gp d’Olanda

Venerdì 2 settembre

FP1: ore 12:30 -13:30

FP2: ore 16:00 – 17:00

Sabato 3 settembre

FP3: ore 12:00 – 13:00

Qualifiche: ore 15:00 – 16:00

Domenica 4 settembre

Gara: ore 15:00 – 17:00