La card di Clash at the Castle: Reigns vs McIntyre, Riddle sfida Rollins

Una card attesissima per il primo Premium Live Event targato WWE in Europa in 30 anni. Tutto è pronto per WWE Clash at the Castle, previsto per sabato 3 settembre alle ore 19 italiane direttamente dal Principality Stadium di Cardiff (Galles), disponibile e visibile sul WWE Network. Scontri titolati, rivalità accese e tanto altro per una kermesse destinata a fare la storia. Ecco la match card dell’evento.

Undisputed WWE Universal Championship – Roman Reigns vs Drew McIntyre

Un dominio di due anni quello di The Tribal Chief, che difenderà i suoi due titoli contro McIntyre, l’idolo di casa in Galles. Drew è già stato WWE Champion due volte, in un 2020 per lui da incorniciare, ma Roman è il campione più dominante dell’era moderna. Riuscirà McIntyre – grazie al sostegno della sua gente – a superare Reigns e The Bloodline, con l’appoggio di The Usos e Sami Zayn?

SmackDown Women’s Championship – Liv Morgan vs Shayna Baszler

Dopo la controversa vittoria di SummerSlam contro Ronda Rousey per Liv c’è necessità di confermarsi contro una Superstar aggressiva e potente come Baszler, rientrata nel giro titolato. Dopo l’exploit di Money in the Bank riuscirà ancora Liv Morgan a mantenere la sua corona?

Single Match – Matt Riddle vs Seth Rollins

Una rivalità aspra che va avanti da mesi, fra due delle migliori Superstar del roster di Raw. Matt Riddle, senza il suo migliore amico Randy Orton (infortunato da mesi), dovrà fronteggiare uno dei maestri del ring, che a SummerSlam ha cercato di rendere ancora più pesante l’infortunio del “Bro”. Ci si attende spettacolo assoluto da due artisti del quadrato.

Tag Team Match – Edge & Rey Mysterio vs The Judgment Day (Finn Balor & Damien Priest)

Edge ha giurato che si vendicherà del Judgment Day che lo ha estromesso dalla stable. Per questo farà squadra con Rey Mysterio, ma le schegge impazzite sono a bordo ring. Da una parte Dominik Mysterio, al fianco del padre ma al centro di controversie con Edge, dall’altra Rhea Ripley, nelle ultime settimane sempre più leader del Judgment Day.

