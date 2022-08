Kvaratskhelia è il nuovo fenomeno della Serie A: doppietta e grandi giocate, il Napoli vince contro il Monza

SportFair

E’ un grande Napoli. Non si ferma la corsa scudetto della squadra di Luciano Spalletti che si candida per il primo posto nel campionato di Serie A. Continua il programma della seconda giornata e sono arrivate indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Gli azzurri sono scesi in campo contro il Monza, è stato un dominio e la neopromossa non è stata quasi mai pericolosa.

Il grande protagonista è stato ancora una volta Kvaratskhelia, l’attaccante continua a confermarsi un grande acquisto. Il gol arriva al 35′ con un tiro da lontano che supera Di Gregorio. Al 47′ il raddoppio di Osimhen su grandissima giocata e tiro ad incrociare.

Nella ripresa è ancora Kvaratskhelia a chiudere definitivamente i conti. Poi il gol dell’ex Petagna annullato, l’arbitro fischia un fallo. Finisce 4-0, in gol anche Kim. Il Napoli a 6 punti, il Monza a 0.