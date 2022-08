Kiara Fontanesi è diventata mamma per la seconda volta: è nata Alaska, il dolce annuncio sui social | FOTO

SportFair

Kiara Fontanesi si conferma regina del motocross e una mamma sempre attenta. E’ stata la prima donna a vincere il Campionato mondiale per quattro volte di fila (2012, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018), solo nel 2016 si è fermato il dominio. E’ finita sulle pagine dei quotidiani non solo per le prodezze in pista, ma anche per alcune situazioni legate alla vita privata.

Nel 2014 cambia legalmente il suo nome in “Kiara. Nel 2015 inizia una relazione con il pilota motociclistico spagnolo Maverick Viñales, ma a fine gennaio 2017 annuncia la fine del rapporto. Il 26 novembre 2019 dà alla luce una bambina di nome Skyler avuta insieme al compagno Devin Parenti.

Kiara Fontanesi adesso è diventata mamma per la seconda volta, la conferma è arrivata direttamente sui social: è nata Alaska, l’annuncio sui social è dolce.