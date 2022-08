Juventus, un altro sgarbo al Napoli: vicino l’arrivo di Mertens in attacco

SportFair

La Juventus è sempre più scatenata sul fronte calciomercato, la squadra è già molto forte e la dirigenza bianconera si prepara a regalare al tecnico Allegri altri colpi di assoluto livello. In entrata sono già arrivati calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Bremer mentre in uscita si è registrata la cessione di de Ligt al Bayern Monaco. La difesa ha bisogno di un altro innesto, due gli arrivi a centrocampo dopo l’infortunio di Pogba con Paredes in pole per la mediana.

In attacco la Juventus può già contare su valide soluzioni e la strategia prevede l’arrivo di un altro attaccante in grado di disimpegnarsi bene come esterno d’attacco a sinistra e vice-Vlahovic. L’identikit porta ad Alvaro Morata, il preferito di Allegri. Lo spagnolo è però tornato all’Atletico Madrid e la trattativa con i Colchoneros non è assolutamente facile considerando lo sconto richiesto dalla Vecchia Signora. Si è aperta così la pista che porta a Mertens. Il belga non ha rinnovato con il Napoli ed è in trattativa con la Juventus. La Lazio si è un po’ defilata a causa delle richieste del calciatore, i bianconeri hanno già avviato i contatti e sono disposti a mettere sul piatto una cifra interessante per accontentare il calciatore.