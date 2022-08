Juventus, scoppia il caso Kean: escluso da Allegri per motivi disciplinari

SportFair

La Juventus continua a lavorare senza sosta, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di non farsi trovare impreparata all’esordio in Serie A. La rosa è molto forte, la dirigenza ha lavorato benissimo con gli arrivi di calciatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento: Di Maria e Pogba, poi l’innesto Bremer.

Il calciomercato della Juventus non è assolutamente finito, sono in arrivo altri due innesti: un centrocampista e un esterno come Paredes e Kostic. In attacco Allegri può contare su tante soluzioni, Kean è l’alternativa a Vlahovic ma l’ex Psg è finito nel mirino di Massimiliano Allegri. L’attaccante è stato escluso dalla partita amichevole contro l’Atletico Madrid per un motivo disciplinare.

Il calciatore è infatti arrivato tardi alla convocazione ed è stato lasciato in tribuna. Kean dovrà riconquistare la fiducia di Allegri, un’altra disattenzione rischia di condizionare l’inizio di stagione dell’attaccante.