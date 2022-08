Juventus, incontro dirigenza-Allegri dopo il tracollo con l’Atletico: il tecnico non rischia, ma…

SportFair

Una sconfitta che ha portato già conseguenze. La Juventus è reduce dal tracollo in amichevole contro l’Atletico Madrid, la partita si è conclusa con un netto 0-4 a favore dei Colchoneros. Il mattatore dell’incontro è stato l’ex Alvaro Morata, lo spagnolo è il sogno di Allegri per l’attacco ma il ritorno in bianconero è da escludere.

La Juventus è reduce da una brutta stagione, la dirigenza ha deciso di scatenarsi sul mercato e sono arrivati calciatori del calibro di Bremer, Di Maria e Pogba. In difesa sono andati via de Ligt e Chiellini. Sono in corso altre trattative con l’obiettivo di mettere a disposizione di Allegri una squadra completa. Continuano i contatti per Paredes e Kostic, l’ultimo nome è quello di Frattesi. Infine l’arrivo di un attaccante.

Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico Allegri non sarebbe pienamente soddisfatto del calciomercato portato avanti dalla Juventus, la squadra non è completa e l’inizio della stagione è alle porte. La prestazione contro l’Atletico Madrid non è andata giù alla dirigenza, dal punto di vista del gioco e del risultato. E’ andato in scena un incontro tra Allegri e la dirigenza per fare un punto della situazione. Il tecnico non è a rischio, ma non sono concessi passi falsi. Allegri dovrà partire fortissimo in campionato per allontanare le prime ombre…