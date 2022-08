Le imprese di Jacobs, Tamberi e Tortu: come cambia il medagliere agli Europei di atletica

SportFair

Non solo nel nuoto, l’Italia continua a mettersi in mostra anche agli Europei di altetica, in corso a Monaco di Baviera. Gli azzurri hanno conquistato due ori, le imprese sono state realizzate da Marcell Jacobs nei 100 metri e da Tamberi nel salto in alto. Si tratta di un’accoppiata sempre più vincente che continua a portare in alto i colori italiani.

L’ultima medaglia è stata conquistata da Filippo Tortu, l’azzurro si è portato a casa il bronzo nei 200 metri. Delusione nella 4×100, le assenze di Jacobs e Tortu sono state pesantissime e l’eliminazione dalla semifinale è arrivata dopo il ricorso presentato dalla Turchia.

Il medagliere agli Europei di atletica

1- Germania 5 ori, 5 argenti, 1 bronzo: 11 medaglie

2- Gran Bretagna 3 ori, 5 argenti, 6 bronzi: 14 medaglie

3- Paesi Bassi 3 ori, 0 argenti, 2 bronzi: 5 medaglie

4- Norvegia 3 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 4 medaglie

5- Polonia 2 ori, 3 argenti, 3 bronzi: 8 medaglie

6- Spagna 2 ori, 3 argenti, 2 bronzi: 7 medaglie

7- Italia 2 ori, 2 argenti, 5 bronzi: 9 medaglie

8- Croazia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi: 3 medaglie

9- Finlandia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi: 3 medaglie

10- Svizzera 1 oro, 3 argenti, 1 bronzo: 5 medaglie

11- Israele 1 oro, 1 argento, 3 bronzi: 5 medaglie

12 – Ucraina 1 oro, 1 argento, 2 bronzi: 4 medaglie

13 – Turchia 1 oro, 1 argento, 1 bronzo: 3 medaglie

14 – Portogallo 1 oro, 1 argento, 0 bronzi: 2 medaglie

15 – Serbia 1 oro, 1 argento, 0 bronzi: 2 medaglie

16 – Belgio 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

17 – Lituania 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

18 – Romania 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo: 2 medaglie

19 – Francia 0 ori, 2 argenti, 3 bronzi: 5 medaglie

20 – Ungheria 0 ori, 1 argento, 1 bronzo: 2 medaglie