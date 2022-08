Gli inglesi si inchinano a Jacobs: “è troppo forte”, la reazione della stampa estera

SportFair

Marcell Jacobs è finito su tutti i giornali sportivi in Italia e all’estero. Il velocista azzurro entra sempre più nella storia, il 27enne ha trionfato anche agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Il campione olimpico in carica è stato autore di una prestazione di altissimo livello, i rivali sono stati costretti ad arrendersi. La parte finale dei 100 metri è stata strepitosa, la vittoria è arrivata senza grossi rischi. Jacobs non è ancora al massimo della condizione, è reduce infatti da una serie di infortuni.

Nel frattempo la stampa estera si inchina allo strapotere di Jacobs. In Inghilterra il velocista azzurro è stato definito “troppo forte”, in Germania la vittoria è stata considerata come “l’affermazione del favorito”. Infine la Spagna elogia l’azzurro definendolo “il grande vincitore”, attraverso “una gara perfetta”. Jacobs si è confermato ancora una volta il più forte e non ha intenzione di fermarsi, sono in arrivo altri importanti appuntamenti.