L’Italia chiude ultima la 4×400 maschile, oro alla Gran Bretagna e argento al Belgio

Arriva una grande delusione per l’Italia agli Europei di atletica di Monaco di Baviera. Si è appena conclusa la 4×400 maschile.e la prestazione degli azzurri non è stata positiva. Sono scesi in pista Re, Aceti, Lopez e Scotti. Otto le nazionali in corsa per le medaglie: Italia, Belgio, Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, Francia, Germania e Gran Bretagna.

Oro per la Gran Bretagna con 2’59″35, secondo posto per il Belgio che è stato protagonista di un recupero nel finale chiudendo con 2’59″49, terza la Francia con 2’59″64. Italia ultima in 3’03″04.