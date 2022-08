Italia storica nei tuffi grandi altezze: Elisa Cosetti conquista il primo bronzo azzurro

SportFair

E’ un’Italia inarrestabile anche nei tuffi. Continua il percorso fantastico degli azzurri agli Europei di nuoto a Roma, il rendimento è sempre più entusiasmante ed è stata portata a casa un’altra medaglia. E’ stato conquistato il primo bronzo azzurro nei tuffi grandi altezze, l’impresa è arrivata da Elisa Cosetti. Oro di Iris Schmidbauer, che ha ottenuto 90.30 punti con il tuffo libero e con un complessivo 309.30.

Medaglia d’argento per l’ucraina Antonina Vyshyvanova, che ha totalizzato 94 punti, in totale 295.40. In terza posizione l’italiana Elisa Cosetti, ottenendo solo 57 punti nel quarto tuffo per un totale di 284.30. L’italiana ha battuto di due punti la tedesca Anna Bader. Quinta l’olandese Ginni Van Katwijk. Ottava l’altra azzurra Veronica Papa che ha chiuso con 150.40.