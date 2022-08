SportFair

L’ennesimo colpo di scena di questi Europei di atletica a Monaco di Baviera. La 4×100 era riuscita a qualificarsi per la finale, nonostante le assenze pesantissime di Jacobs e Tortu. Il primo ha accusato un altro problema al polpaccio, il secondo è concentrato in vista della finale dei 200 metri di stasera. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali aveva chiuso al quinto posto la semifinale e staccato il pass per l’ultimo atto.

Poi la clamorosa beffa. La Turchia ha presentato reclamo per essere stata danneggiata nel primo cambio nel corso della batteria, la giuria ha visionato le immagini e ha accolto il ricorso. La Turchia è tornata in pista in corsia 3 e ha realizzato un tempo migliore dell’Italia. Gli azzurri sono stati eliminati e non parteciperanno alla finale.