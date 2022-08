SportFair

La giornata agli Europei di atletica a Monaco di Baviera si è aperta subito con un colpo di scena. Marcell Jacobs non ha preso parte alla 4×100 maschile. Il campione d’Europa ha partecipato all’allenamento di stamattina, ma non è stato rischiato per la batteria. Si tratta probabilmente di un’assenza precauzionale: il campione olimpico si era presentato con un tape nella finale dei 100 metri per un problma al polpaccio.

L’Italia si presenta con Lorenzo Patta, Hillary Wanderson Rijo Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. Gli azzurri hanno conquistato la finale con il brivido. Quinto posto per l’Italia, staccato il pass per un soffio. Settimo tempo per il quartetto italiano, secondo ed ultimo tempo di ripescaggio. In finale anche la Germania con 37.97 che vale il record nazionale, Francia, Polonia e Belgio.