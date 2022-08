Lautaro-Calhanoglu, l’Inter non sbaglia contro lo Spezia: tre gol e partita mai in discussione

SportFair

L’Inter manda un altro messaggio alle rivali per lo scudetto. Tutto facile per la squadra di Simone Inzaghi che nel’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A ha conquistato tre punti preziosi. Dopo il successo in trasferta contro il Lecce, i nerazzurri si sono confermati anche contro un’altra squadra in lotta per la salvezza: lo Spezia. La partita non è stata mai in discussione, l’Inter ha controllato la partita con il palleggio, gli ospiti raramente si sono fatti vedere nella metà campo avversaria.

I padroni di casa si schierano con la solita coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, a centrocampo c’è Calhanoglu e sulla sinistra Dimarco. Gli ospiti rispondono con Nzola e Agudelo.

Nei primi minuti l’Inter attacca ma non riesce a sbloccarla, lo Spezia si difende bene. La prima grande occasione si registra al 35′, assist perfetto di Lukaku e Lautaro Martinez porta in vantaggio i nerazzurri. Lo Spezia prova la reazione, ma si dimosta poco concreto. Nella ripresa è Calhanoglu a chiudere definitivamente i conti, al 52′. Nel finale un valzer di sostituzioni con Dzeko, Gosens e Correa. Nel finale la chiude proprio l’ex Lazio. Finisce 3-0. L’Inter sale a 6, lo Spezia fermo a 3.