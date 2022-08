Infortunio Marquez, arrivano splendide notizie: “ok dei medici per intensificare gli allenamenti”

SportFair

Marc Marquez e Honda fremono, ma questa volta hanno voluto fare le cose con calma, nel migliore dei modi. Oggi, proprio pochi giorni dopo la presenza dell’8 volte campione del mondo ai box di Honda, arrivano splendide notizie per il pilota ed il suo team.

Il Team Repsol Honda ha diffuso oggi una nota a seguito di un nuovo controllo al braccio di Marquez: “l’équipe medica ha dato il via libera a Márquez per intensificare il suo allenamento, aggiungendo più peso e introducendo esercizi più vari nella sua routine. E’ incluso anche l’allenamento in moto per conoscere più nel dettaglio lo stato del suo braccio destro“, si legge nel comunicato.

“Ho avuto l’opportunità di valutare Marc in merito al suo recente intervento chirurgico alla Mayo Clinic. Fortunatamente ha riacquistato una grande libertà di movimento e si è ripreso bene anche dal punto di vista muscolare. Ha subito radiografie e una TAC che mostrano la completa unione ossea“, ha aggiunto il Dr. Joaquín Sánchez Sotelo.

Marquez, quindi, può tornare in moto, per dei primi allenamenti soft.