Il significato dell’esultanza di Kvaratskhelia: l’attaccante del Napoli come Steph Curry

Kvaratskhelia si è presentato con il botto con la maglia del Napoli. Il club azzurro è sceso in campo nella prima partita del campionato di Serie A in trasferta contro l’Hellas Verona, la gara si è conclusa con uno scoppiettante 2-5. Vantaggio dei padroni di casa siglato da Lasagna, poi il pareggio di Kvaratskhelia. La squadra di Spalletti in vantaggio con Osimhen, poi il pareggio di Henry. Nella ripresa il Napoli dilaga con Zielinski, Lobotka e Politano.

Si è messo in mostra Kvaratskhelia. Il georgiano ha subito dimostrato grandi qualità e si candida a diventare una grande sorpresa della stagione. Si tratta di un attaccante completo in grado di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato. Il gol è arrivato su perfetto inserimento e colpo di testa.

Dopo il gol il calciatore si è lasciato andare. Prima l’urlo di gioia poi l’esultanza con il gesto della buonanotte. Si tratta del famoso “Night, Night” reso celebre dalla stella della NBA, Steph Curry. L’attaccante del Napoli è infatti un grande appassionato di Nba e soprattutto degli Warriors.