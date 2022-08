Storico Ancelotti, un altro trofeo in bacheca: il Real Madrid supera il Francoforte e conquista la Supercoppa Europea

SportFair

E’ iniziata con il botto la nuova stagione di calcio. E’ andata in scena la Supercoppa Europea, in campo Real Madrid e Francoforte. La squadra di Carlo Ancelotti si conferma ancora in grandissima forma e si candida ad un’altra stagione di altissimo livello. I Blancos sono riusciti a tenere il pallino del gioco grazie alla qualità dal punto di vista tecnico. I tedeschi non hanno demeritato, il problema principale è stato nella metà campo avversaria.

Il Real Madrid si schiera con il tridente Vinicius, Benzema e Valverde, a centrocampo Kroos, Modric e Casemiro. Il Francoforte risponde con Borre, Kamada e Lindstrom. Assente Kostic, promesso sposo della Juventus.

E’ dell’Eintracht la prima occasione: Kamada ci prova in area e conclude di sinistro, attento Courtois. Grande azione del Real Madrid e tiro di Vinicius, salva tutto Tuta sulla linea. Trapp decisivo ancora su Vinicius, al 38′ il Real passa: Casemiro anticipa l’uscita di Trapp e con l’assist regala ad Alaba un gol facile.

Al 61′ la squadra di Ancelotti vicina al raddoppio, il tiro di Casemiro si stampa sulla traversa. Al 65′ bella azione di Vinicius, il solito Benzema raddoppia. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-0. Il Real Madrid inizia con una grande vittoria.

Carlo Ancelotti porta a casa il 23.mo titolo da allenatore e conquista un altro record: l’allenatore di Reggiolo aggiorna la bacheca diventando anche il primo ad assicurarsi quattro Supercoppa Uefa.