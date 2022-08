Il programma di domenica 21 agosto agli Europei di nuoto: l’Italia si gioca le ultime medaglie

SportFair

Si conclude l’appuntamento con gli Europei di nuoto a Roma. Il bilancio per l’Italia è stato entusiasmante, gli azzurri hanno dominato e sono riusciti a togliersi tante soddisfazioni. E’ stata la nazionale più forte di sempre, le prospettive per il futuro sono molto interessanti. L’Italia si gioca le ultime possibilità di medaglie: subito al via la 10 km maschile con Acerenza, Manzi e Paltrininieri, nel femminile Gabbrielleschi.

Nel pomeriggio le finali dei tuffi. Spazio al sincro dal trampolini 3 metri uomini con Marsaglia-Tocci, poi la piattaforma.

Il programma di domenica 21 agosto

Il programma di oggi delle acque libere

ore 10: 10 km maschile (Acerenza, Manzi, Paltrinieri);

ore 10: 10 km femminile (Bruni, Gabbrielleschi, Taddeucci);

ore 16: Team Event (Italia)

Il programma di oggi dei tuffi

ELIMINATORIE

ore 10: Piattaforma uomini (Larsen, Timbretti);

FINALI

ore 15.45: Sincro trampolino 3m uomini (Marsaglia-Tocci);

ore 17.25: Piattaforma uomini (ev. Larsen, Timbretti)