Bennacer ma non benissimo: il Milan strappa un punto sul campo dell’Atalanta

SportFair

Primo passo falso del Milan nel campionato di Serie A nella stagione 2022/2023. Dopo il successo all’esordio contro l’Udinese, la squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggio nella difficile trasferta contro l’Atalanta. La gara si è conclusa sul punteggio di 1-1 e il risultato può essere considerato giusto per quanto visto in campo. Il Milan sale a quota 4 punti, al momento solo Napoli e Inter sono a punteggio pieno. Secondo risultato positivo per la compagine di Gasperini che si porta a 4 punti.

L’Atalanta si schiera con Malinovskyi e Pasalic alle spalle di Duvan Zapata, il Milan risponde con Messias, Diaz, Leao e Rebic. Partenza sprint per i rossoneri che sfiorano subito il gol. Al 23′ la prima grande occasione: grave errore dell’Atalanta, l’ex Crotone Messias si divora il gol del vantaggio. Passano 6 minuti e la squadra di Gasperini passa: il marcatore è Malinovskyi, probabile partente nei prossimi giorni di mercato.

Nella ripresa Pioli si gioca le carte De Ketelaere, Giroud e Origi, il gol arriva al 68′ con il centrocampista Bennacer. Nel finale occasioni potenziali ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1.