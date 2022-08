Il messaggio di Mihajlovic al ragazzo in fin di vita dopo l’aggressione: “svegliati presto” | VIDEO

SportFair

Sinisa Mihajlovic è uno abituato a lottare, dentro e fuori dal campo. L’allenatore del Bologna è chiamato ad affrontare una dura battaglia, continuano le cure contro la leucemia. Il serbo ha deciso di mandare un messaggio a Davide Ferrerio, il ragazzo di 20 anni in fin di vita dopo una brutale aggressione a Crotone.

“È un grande tifoso del Bologna e purtroppo il 21 per la prima casalinga non ci potrà essere. Facciamo un appello alla società affinché, nel prepartita, mandi un messaggio di incoraggiamento a un suo grande tifoso. Vista la sua passione, merita la vicinanza della società e di essere menzionato. E sarebbe bello anche che qualcuno facesse uno striscione per dare sostegno a Davide”, il messaggio di mamma e fratello.

Sinisa Mihajlovic ha mandato un messaggio al ragazzo. “Ciao Davide, purtroppo nel mondo ci sono persone che pensano di risolvere le cose con la violenza. Ti siamo vicini e ti aspettiamo presto a Casteldebole, sarai mio ospite. Svegliati presto, prima ti svegli e prima ci conosceremo”.