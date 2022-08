Il figlio di Paolo Bonolis firma un triennale con la Triestina: la passione per l’Inter, la carriera e l’idolo Valentino Rossi

SportFair

Paolo Bonolis è uno dei migliori presentatori in circolazione, è stato un punto di riferimento di tanti programmi televisivi. E’ molto legato al mondo del calcio, è infatti un grande tifoso dell’Inter. Il 61enne non ha mai nascosto la passione per i colori nerazzurri, è sempre al fianco della squadra e si presenta allo stadio con continuità. E’ concentrato in vista della prossima stagione, l’ultima notizia riguarda però il figlio Davide.

Davide Bonolis, il figlio diciottenne del presentatore, ha appena firmato un contratto triennale con la Triestina. Si tratta di una mezza punta, in grado di giocare anche da esterno. E’ il quarto figlio di Bonolis, il secondo avuto dalla moglie Sonia Bruganelli.

Davide è un grande tifoso dell’Inter, come il papà. E’ cresciuto nel settore giovanile della Roma, anche una piccola esperienza alla Sampdoria. E’ un appassionato di moto e il suo idolo è Valentino Rossi. Il suo sogno è adesso quello di diventare un calciatore professionista, la Triestina rappresenta un trampolino di lancio. E’ pronto a mettersi a disposizione della squadra Primavera, allenata da Augusto Gentilini.