Il figlio di Barrichello vince a Interlagos nella F4 brasiliana: papà Rubens in lacrime | VIDEO

Um grande risultato in casa Barrichello. Il figlio Fernando si è imposto nella seconda gara della Formula 4 brasiliana a Interlagos e il successo è stato accolto con emozione e gioia. Il pilota si è preso la vittoria senza grossi problemi, in partenza ha superato il poleman e compagno di squadra in Full Time Sports, Ricardo Gracia. La gara non ha poi regalato scossoni.

Il figlio di Barrichello è riuscito a controllare il ritorno degli avversari e ha tagliato il traguardo per primo. La famiglia è scoppiata in lacrime, a partire dall’ex pilota della Ferrari. Rubens ha seguito tutta la gara dal muretto, insieme all’altro figlio Eduardo.

“Sono ancora senza parole, non posso credere che sia successo! Devo ringraziare la mia famiglia, solo loro sanno tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi giorni. Questa vittoria è nostra”, ha detto Fernando. Emozionato anche Rubens: “che gioia in questo buon giorno, amici miei! Vedere il proprio figlio essere felice facendo ciò che ama non ha prezzo… e vincere a Interlagos, che bella cosa! Ma oggi sono più felice per l’abbraccio che ho visto dare tra te (Fernando, ndr) e tuo fratello. Vale più di qualsiasi trofeo”.