Il cambio d’abito per la torta a 6 piani e il sexy tango con Matteo Giunta: Federica Pellegrini scatenata alla festa del suo matrimonio | VIDEO

Una grande festa, ieri, 27 agosto 2022, per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La “Divina” ha sposato il suo ormai ex allenatore e i festeggiamenti sono durati fino a notte, tra divertimento, balli e cambi d’abito.

Federica Pellegrini, infatti, per il taglio della torta, a 6 piani, ha tolto l’abito indossato in chiesa, indossando una tuta bianca con scollo profondo a V sul decolletè e schiena scoperta. Come lei, anche lo sposo ha cambiato outfit, sostituendo lo il completo blu della messa con uno smoking con giacca bianca e pantaloni neri.

I due si sono scatenati con parenti e amici in pista e poi hanno sorpreso tutti con un sensualissimo tango, per il quale l’ex nuotatrice ha indossato un abitino nero.