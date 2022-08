Il 22 luglio un romantico “sì”: Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate | FOTO

SportFair

“Un mese fa, più o meno a quest’ora, mi tremava la voce e avevo gli occhi lucidi. In mezzo alle persone che amiamo e che ci amano, ci siamo tenute per mano come per aggrapparci all’emozione e abbiamo prenotato un per sempre per due“, con queste splendide parole Giorgia Sottana, giocatrice italiana di pallacanestro, ha annunciato sui social di essersi unita in matrimonio con Kim Mestdagh.

“Ho vissuto tanti giorni belli nella mia vita, ma questo li batte tutti a mani basse. Grazie @kimmestdagh per il tuo cuore. E sentirmi libera di essere libera,con te seduta al mio fianco“, ha concluso l’atleta azzurra.

Giorgia Sottana e Kim, belga e anche lei giocatrice di basket, fanno coppia da anni ormai e adesso hanno coronato un sogno, iniziando finalmente una nuova vita insieme e formando una splendida famiglia.

