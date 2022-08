Honda ufficializza Mir: correrà al fianco di Marquez per i prossimi due anni

SportFair

“Honda Racing Corporation è orgogliosa di annunciare la firma di Joan Mir. Il Campione del Mondo MotoGP 2020 si è affermato come un talento a livello di Campione del Mondo dalla sua prima stagione completa in Moto3 nel 2016. Nel 2017 il #36 ha alzato la corona della classe leggera a bordo di una Honda prima di passare alla classe intermedia l’anno successivo. Oltre a due Campionati del Mondo, il pilota spagnolo ha ottenuto 12 Gran Premi e 33 podi. Il 24enne gareggerà a bordo della Honda RC213V nel Team Factory con un contratto biennale al fianco di Marc Marquez“, con questa nota Honda ha ufficializzato stamattina l’ingaggo di Joan Mir.

Il pilota spagnolo è attualmente a casa, costretto a recuperare dopo una brutta caduta che gli ha causato un infortunio, ma Honda non si è lasciata condizionare e ha deciso di offrire a Mir, campione del mondo 2020, un contatto di due anni.

Mir, dunque, dal prossimo anno correrà al fianco di Marc Marquez per la casa giapponese.

“Sono molto eccitato di annunciare finalmente che farò parte del Team Repsol Honda dal prossimo anno. Grazie a HRC per aver creduto in me e per avermi dato l’opportunità di difendere questi storici colori che sono pieni di storia e titoli mondiali. Trarremo vantaggio da tutte le mie esperienze accumulate in questi anni in MotoGP con Suzuki per contribuire il più ppossivbile al progetto e per lottare insieme per diventare nuovamente campione del mondo. Adesso è temo di continuare a restare focalizzato sul mio recupero per tornare in pista il prima possibile e avere un buon finale di stagione con Suzuki”, queste le parole del pilota spagnolo.