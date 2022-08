Hamilton e l’incidente con Alonso in Belgio: “mi sono quasi rotto la schiena”

SportFair

Lewis Hamilton, anche se non ha portato a termine la sua gara, è stato tra i protagonisti del Gp del Belgio di domenica scorsa. Il britannico è stato protagonista di un incidente con Fernando Alonso al primo giro della gara di Spa e poco dopo è stato costretto al ritiro.

Hamilton si è assunto la responsabilità del contatto, anche se ha poi aggiunto di non volersi scusare col collega spagnolo dopo aver sentito le sue parole al team radio.

Dopo la gara Hamilton ha ammesso di essere fortunato a non aver riportato conseguenze fisiche: “beh, mi sono quasi rotto la schiena venendo giù. Quindi è un grande, grande successo. Ricordo di aver guardato per terra. Quindi era piuttosto alto. Era decisamente in alto. Sono grato di essere ancora vivo e in forma”, ha affermatpo il 37enne.