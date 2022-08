E’ un grande Napoli, 5 gol all’Hellas Verona: Kvaratskhelia protagonista con gol e assist

SportFair

E’ un grande Napoli all’esordio del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti ha messo subito alle spalle le critiche per la campagna acquisti considerata deludente, in particolar modo hanno fatto rumore le partenze di Insigne, Koulibaly e Mertens. La dirigenza si è confermata in grado di individuare calciatori all’altezza e i nuovi acquisti si sono messi in mostra. Colpo grosso degli azzurri sul campo insidioso dell’Hellas Verona, la gara ha regalato continui colpi di scena.

L’Hellas Verona si schiera con la coppia formata da Lasagna e Henry, il Napoli risponde con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Equilibrio nei primi minuti, la gara si sblocca dopo 29 minuti con un gol messo a segno da Lasagna. La reazione della squadra di Spalletti è immediata, ci pensa Kvaratskhelia a pareggiare i conti. Alla fine del primo tempo si sblocca anche Osimhen, è vantaggio Napoli.

Il secondo tempo regala tantissime emozioni e gli azzurri scappano. Prima il pareggio del Verona con Henry, poi il dominio del Napoli. La compagine di Spalletti trova addirittura tre gol con le marcatura di Zielinski, Lobokta e Politano. Finisce 2-5, nel finale gol annullato a Ounas. La stagione del Napoli inizia con il botto.