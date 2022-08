Messi show nella prima di campionato, il gol in rovesciata fa impazzire i fan | VIDEO

SportFair

I campionati esteri sono iniziati. Ieri ha esordito in Ligue 1 il PSG di Leo Messi che è riuscito a rendersi subito protagonista in un match vinto dalla squadra parigina per 5-0 allo Stade Gabriel Montpied contro il Clermont.

La leggenda argentina ha segnato una splendida doppietta, mettendo a segno il gol della partita, facendo impazzire tutti i fan e tifosi del PSG: Leandro Paredes ha trovato il suo connazionale tutto solo in area, con la porta alle sue spalle.

Messi ha tirato la palla in aria prima di eseguire un brillante calcio in testa, girando la palla su Mory Diaw nella rete del Clermont.

Neymar ha poi fornito un quarto per Messi, prima che l’attaccante coronasse un’ottima prestazione con il suo splendido gol. L’argentino ha bloccato la palla col petto per poi esibirsi in una spettacolare rovesciata, segnando un fantastico gol.