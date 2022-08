Giornata importante per Marc Marquez: si separa dal manager Alzamora dopo 17 anni e torna in moto

SportFair

Quella di oggi è una giornata molto importante per Marc Marquez, una giornata che segna cambiamenti e nuovi inizi. Il pilota spagnolo, insieme al fratello, ha annunciato la separazione dallo storico manager, Emilio Alzamora, colui che lo ha scoperto.

Un legame durato 17 anni che termina oggi: “i fratelli Marquez vogliono ringraziare Emilio per il suo lavoro nel corso degli anni e per la sua dedizione in questo periodo in cui abbiamo ottenuto grandi risultati. Dopo averne discusso insieme, è giunto il momento di intraprendere strade diverse per iniziare una nuova fase”.

“Volge al termine una tappa importante della mia vita e, in primis, voglio ringraziare per la fiducia che i genitori, Roser e Julià, hanno riposto in me. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e incredibili, ma anche situazioni difficili come gli infortuni. Non dubito che in questa nuova tappa Marc tornerà al top per continuare a fare la storia e, soprattutto, per godersi la sua passione. In quanto ad Alex, è stato un esempio di determinazione. Per lui il meglio deve ancora venire”, queste le parole di Alzamora.

Intanto, oggi, Marquez sorride per un bellissimo passo in avanti: lo spagnolo è infatti tornato in pista a bordo di una CBR600RR della Honda, per testare la sua condizione dopo l’operazione al braccio.

“Oggi ho un sorriso permanente. Dopo tanta fatica torno in sella. Grazie a tutti voi che siete dietro sempre a spingere. Continuiamo!” , ha scritto Marquez sui social.

La mossa di oggi di Marquez potrebbe essere studiata in vista dei test di Misano: lo spagnolo potrebbe essere presente nell’importante sessione di San Marino.