Giorgio Minisini a lutto: morto improvvisamente il padre Roberto

Solo pochi giorni fa Giorgio Minisini e tutta la sua famiglia erano in festa per i successi dell’atleta azzurro del sincronizzato agli Europei di nuoto, oggi, purtroppo non c’è pi nulla da festeggiare.

Questa mattina è improvvisamente scomparso Roberto Minisini, padre del campione del mondo e d’Europa Giorgio. Giudice internazionale, che proprio in questi giorni era impegnato ai campionati europei elite e master, a Roma, Roberto viveva a Ladispoli e avrebbe compiuto 57 anni il 5 ottobre. Lascia la moglie Susanna De Angelis, ex sincronette ed allenatrice, e gli altri figli Diana (30 anni) e Marco (28), pallanotista alla NC Civitavecchia.