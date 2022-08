Gerard Piquè e Clara Chia: il bacio al concerto e come si sono conosciuti

SportFair

Nei mesi scorsi si è tanto parlato di Gerard Piquè e Shakira e della loro relazione, dopo tanti rumors sono stati i diretti interessati a confermare la fine della loro storia d’amore e adesso l’attenzione è tutta sul calciatore e sulla sua nuova fiamma.

Gerard Piqué ha pubblicamente confermato di vivere una storia d’amore con Clara Chía baciandola davanti al pubblico del concerto di Dani Martín in Cerdanya.

Secondo il portale Vanitatis il giocatore “aveva voltato pagina prima della separazione”, ma solo adesso spuntano i primi dettagli sulla storia con Clara Chia.

Clara, infatti, ha cancellato i suoi social qualche settimana fa e solo quando il tabloid britannico The Sun ha rivelato il suo nome e Piquè ha poi deciso di lasciarsi andare e uscire allo scoperto.

Il giornale britannico ha anche assicurato che la coppia si era incontrata all’interno della Kosmos, la società del calciatore in cui lavora, ma Vanitatis ha potuto confermare che non è proprio così che è successo. Secondo le sue informazioni, il difensore aveva una relazione con lei molto prima di assumere una posizione con l’azienda. “Clara faceva la cameriera in uno dei club dove Piqué andava a festeggiare con Riqui Puig e altri compagni di squadra. È stata una cotta immediata“, afferma una persona dell’ambiente della coppia.