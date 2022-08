Georgina Rodriguez e l’omaggio al figlio morto durante il parto: in Sardegna il primo tatuaggio della compagna di Ronaldo

SportFair

Georgina Rodriguez si trova in vacanza in Sardegna mentre il suo compagno Cristiano Ronaldo si sta allenando col Manchester United in attesa di sapere se cambierà squadra o meno.

In attesa di risolvere questo mistero, Georgina gli ha rubato la scena per qualche ora con i suoi scatti sui social, che attestano la sua scelta di farsi il suo primo tatuaggio.

In Sardegna è stato invitato un tatuatore spagnolo che ha inciso sull’avambraccio di Georgina il primo tatuaggio della modella e showgirl, che sembra essere un omaggio al bimbo morto lo scorso aprile.

Georgina ha condiviso una foto del cielo ricoperto di nuvole, con un piccolo raggio di sole che le attraversava e ha aggiunto due emoticon, un cuore e un angelo: un chiaro indizio.

Ed è proprio un angelo che si intravede sulla tavoletta che il tatuatore ha al suo fianco.