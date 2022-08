Manchester United, la furia di Cristiano Ronaldo dopo il ko con il Brentford. E il portoghese si offre all’Inter…

SportFair

E’ una situazione sempre più delicata in casa Manchester United. L’inizio di Premier League è stato shock, i Red Devils sono reduci da due sconfitte consecutive contro squadre in lotta per la salvezza: Brighton e Brentford. L’inizio di avventura di ten Hag sulla panchina del Manchester United è stato da dimenticare, la squadra occupa l’ultimo posto in classifica e le prospettive non sono di sicuro incoraggianti. La sconfitta 4-0 contro il Brentford potrebbe portare le prime conseguenze.

E’ sempre più rottura con Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese è sceso in campo dal primo minuto nell’ultima giornata, ma non è riuscito ad incidere. Cr7 ha confermato la sofferenza anche nell’ultima partita: secondo alcuni quotidiani inglesi i gesti di insofferenza nei confronti dei compagni non sono passati inosservati, in particolar modo nei confronti di de Gea, autore di un grave errore in occasione del vantaggio del Brentford. Inoltre, al termine della partita, si sarebbe rifiutato di salutare i tifosi del Manchester United.

Secondo le ultime voci di mercato Cristiano Ronaldo è stato proposto dall’agente Jorge Mendes all’Inter. Il club nerazzurro avrebbe chiuso la porta al portoghese sia per una questione tattica che economica.