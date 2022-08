Frank Matano al matrimonio di Federica Pellegrini: si scatena in pista con una zia della Divina, che ridere | VIDEO

SportFair

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati oggi pomeriggio in chiesa a Venezia. La coppia ha coronato uno splendido sogno d’amore: dopo aver tenuto nascosto la loro storia a lungo, i due, finalmente, possono festeggiare il loro amore alla luce del sole, con tutti i loro cari.

La Divina, suo marito e tutti gli invitati stanno adesso festeggiando in una splendida località e tra abbuffate e bevute non manca il divertimento. Tra gli invitati c’è anche Frank Matano, che con Federica Pellegrini ha collaborato per diversi anni ad Italia’s Got Talent. Il comico non è rimasto a guardare e si è reso protagonista di balli e festeggiamenti invitando a ballare una zia della Divina.

Scene davvero esilaranti: impossibile non ridere!