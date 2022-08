La Formula 1 si sposta in Belgio: gli orari del gran premio e dove vederlo in tv

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista del ritorno della Formula 1, la stagione è entrata nella fase decisiva. Il netto favorito alla vittoria finale è Max Verstappen, il pilota della Red Bull è reduce da un periodo molto positivo e il vantaggio sui rivali è netto. La gara in Ungheria si è conclusa con il successo dell’olandese, poi le due Mercedes di Hamilton e Russell. La gara della Ferrari è stato condizionata dall’ennesimo errore di strategia, il bilancio è diventato pesantissimo.

La Rossa ha pagato problemi di affidabilità, errori di strategia e dei piloti. La Formula 1 torna in pista con il gran premio del Belgio, una delle ultime possibilità per la Ferrari si rientrare in corsa per il titolo. L’appumento è dalle 14 di venerdì, la gara è stata fissata alle 15 di domenica.

Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8.

Il programma in Belgio

Venerdì 26 agosto

Prove Libere 1: ore 14:00 – 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 27 agosto

Prove Libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 28 agosto

Gara: ore 15:00 – 17:00