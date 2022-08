Formula 1, impazza il mercato piloti: il caso Piastri, Mick Schumacher e Giovinazzi

SportFair

La Formula 1 è in pausa, le ultime gare sono state favorevoli alla Red Bull e Max Verstappen si è avvicinato alla vittoria del titolo. La Ferrari è molto competitiva, anche nell’ultima gara ha dimostrato un buon passo ma continua a pagare continui erorri tra strategia, affidabilità e ingenuità dei piloti. Iniziano a circolare le prime voci che riguardano il mercato della prossima stagione.

Il caso principali riguarda Oscar Piastri: l’australiano, campione in carica della Formula 2, è sempre più chiacchierato. Il 21enne ha annunciato di non aver firmato nessun contratto con l’Alpine dopo che la stassa scuderia lo aveva ufficializzato per la prossima stagione come sostituto di Fernando Alonso. L’Alpine valuta azioni legali e il caso potrebbe finire in Tribunale. Nel frattempo si è inserita la McLaren.

Potrebbe rientrare in gioco Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano sta faticando molto in Formula E e la tentazione è quella di rientrare in Formiula 1. Potrebbe affiancare Ocon proprio all’Alpine, oppure rientrare in un discorso con la Haas. Infine l’interessamento dell’Alfa Romeo per Mick Schumacher.