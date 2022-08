Fognini vince contro Altmaier e accede al tabellone principale di Montreal

SportFair

Ottima partita di Fabio Fognini che si è qualificato per il tabellone principale del torneo di Montreal. L’azzurro ha superato in tre set Daniel Altmaier. Dopo il successo all’esordio contro il canadese Stevenson, il tennista italiano è riuscito a ripetersi con il punteggio di 6-3 4-6 6-2.

Fognini ha impiegato 2h15′ per superare Altmaier e qualificarsi per il tabellone principale. Nel complesso la prestazione del numero 55 Atp è stata positiva, Fognini ha pagato solo qualche errore di troppo nel secondo set. Si tratta di un risultato molto importante per l’azzurro, specialmente in termini di fiducia in vista delle prossime partite del torneo in Canada.