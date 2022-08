Filippo Tortu vince la semifinale dei 200 metri agli Europei: superato Mitchell-Blake come alle Olimpiadi

SportFair

Strepitosa prestazione di Filippo Tortu nella semifinale dei 200 metri agli Europei di Monaco di Baviera, l’azzurro si è qualificato per la finale. Il campione olimpico della 4×100 si è confermato in grandissima forma ed è stato autore di una prestazione di altissimo livello, nonostante la pista bagnata. L’italiano non è uscito brillantemente dai blocchi, un po’ di sofferenza nella prima parte e un finale da stropicciarsi gli occhi.

Negli ultimi 30 metri ha avuto la meglio del britannico Nethanell Mitchell-Blake, come già successo nella staffetta delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il distacco tra i due atleti è stato di 5 centesimi: 20.29 per l’azzurro, 20.34 per il suo rivale. Terzo posto per lo spagnolo Pol Retamal (20.38). L’attesa è altissima in vista della finale, con Tortu in grado di lottare per la medaglia.