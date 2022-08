Filippo Ganna è di bronzo agli Europei di ciclismo su pista: fantastica doppietta della Svizzera

SportFair

Un altro appuntamento agli Europei di ciclismo a Monaco di Baviera. Non doveva essere al via fino a qualche giorno fa, poi i problemi di Matteo Sobrero, hanno spinto Filippo Ganna a partecipare alla cronometro. L’azzurro non si è presentato al massimo della condizione, ma è riuscito ugualmente a conquistare una medaglia. Il piemontese ha chiuso al terzo posto, un risultato peggiore rispetto al 2021.

E’ la Svizzera a confermarsi in grande spolvero. Stefan Bissegger ha realizzato un vero capolavoro e ha beffato con il tempo di 27’06” per soli tre decimi il compagno di squadra Stefan Kueng. La doppietta della Svizzera è da sogno. Terzo Ganna a 8″, a completare la top-5 il danese Mikkel Bjerg ed il polacco Maciej Bodnar. Solo 14° l’altro italiano Mattia Cattaneo.