Ferrari, l’ex Mika Salo punge: “nelle riunioni studiano come perdere”

Le ultime gare di Formula 1 hanno allontantano tantissimo la Ferrari dall’obiettivo titolo. La Rossa ha pagato gravi errori di strategia, senza dimenticare i problemi di affidabilità e le disattenzioni dei piloti. E’ iniziata una lunga vacanza per i piloti, il rientro il pista è previsto il 28 agosto in Belgio. La Ferrari non potrà permettersi altri passi falsi, in particolar modo Leclerc sarà chiamato ad una reazione.

Continuano le critiche nei confronti della Ferrari, la macchina è competitiva ma la strategia scatena le discussioni. Le ultime bordate sono arrivate da un ex Ferrari, Mika Salo a RacingNews365.

“Non si vincono i titoli mondiali in questo modo. Difficile da dire cosa vada a causare questi problemi in Ferrari, ma c’è sempre qualcosa che va storto. La situazione è davvero difficile, ma sono sicuro che cercheranno di investigare, analizzare e risolvere tutto, perché hanno buttato via il titolo. Certamente che tanta pressione sul team, ma è così per ogni squadra. Il management è sempre sotto pressione per rendere al massimo e ovviamente in Italia se ne parla tanto e la Ferrari ha cambiato diverse volte i responsabili della scuderia”.

Su Binotto: “io penso che Mattia abbia fatto davvero un bel lavoro a riportare la Ferrari al vertice, deve solamente sistemare delle piccole cose. Riescono a mettere in pista degli ottimi sabati, ma alla domenica non fanno altrettanto. Sembra quasi che le riunioni pre gara vadano al contrario, come se studiassero come perdere anziché come vincere. Francamente non penso che meritino il titolo”.