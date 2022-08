Fernando Alonso, le gare sprint in MotoGP e la situazione di Marc Marquez: “sono preoccupato”

SportFair

Fernando Alonso è stato ospite dell’Aprilia al Red Bull Ring, dove domenica è andato in scena il Gp d’Austria, vinto da un eccezionale Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo di F1 è stato intervistato dai microfoni As, ai quali ha parlato anche della situazione di Marc Marquez.

Il campione di Cervera sta recuperando dall’operazione al braccio ed il suo team spera di farlo tornare in sella alla Honda prima della fine della stagione.

“Vedo la situazione con preoccupazione, perché sono il tifoso numero 1 di Marc. Molte persone, non solo io, guardano tante volte le gare per Marc, per vedere cosa riesce a fare, tante volte cose inimmaginabili. Quindi, beh, questo periodo in cui non è stato in pista, non è che l’interesse sia andato perso, ma ha un aspetto diverso nei fine settimana in moto e sto contando i giorni che aspettano che torni. E soprattutto che ritorni al cento per cento, che è l’importante. Vogliamo vederti al top. Sono certo al cento per cento che tornerà a vincere“, ha affermato Fernando Alonso.

Il pilota di Formula 1 ha parlato poi delle gare sprint, che dal prossimo anno saranno introdotte in MotoGp al sabato: “per noi è un po’ di stress, perché domenica decide la griglia, ma qui non sarà così. Il campionato ha fatto bene a non avere quella mentalità, perché se cadi domenica paghi un prezzo alto. Penso che ci sarà più intrattenimento e, invece di mettere la tv la domenica per vedere la gara, la metterete sabato. Penso che sia un’ottima decisione, come tutto ciò che fanno Carmelo (Ezpeleta) e Dorna, che hanno sempre ragione“.