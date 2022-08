Fair Play Finanziario: Juve, Roma e Inter verso la sanzione, l’UEFA prepara le multe

SportFair

Arrivano pessime notizie per 10 squadre europee. Secondo il Times, infatti, la UEFA è pronta a sanzionare Barcellona, PSG, Juventus, Inter e Roma, tra le tante, per non aver rispettato il fair play finanziaro nella stagione 2020-2021.

Inoltre ci sono anche altre 10 squadre sotto ‘sorveglianza’ per la scorsa stagione: questi team, però, sono ancora in tempo per presentare i loro conti aggiornati e regolarizzati.

La stagione in cui sono state commesse le irregolarità in materia di controllo economico coincide con l’arrivo e l’esplosione della pandemia. Le regole UEFA consentono solo perdite di 30 milioni di euro in tre anni, ma quelle legate al Covid e alle spese per il calcio femminile o il calcio di base potrebbero giustificare un aumento.

Le sanzioni a cui sta pensando la UEFA, comunque, sembrano essere indirizzate a ‘semplici’ multe economiche e potrebbero essere concordate con i club. Qualora non si trovasse un accordo allora sarà l’UEFA a prendere la decisione definitiva.