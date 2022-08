Europeo dolce-amaro per Asia D’Amato! Splendido argento nel volteggio, per lei un brutto infortunio: sul podio il suo coach

SportFair

Asia D’Amato vince la medaglia d’argento europea al volteggio ma si infortuna all’arrivo del secondo salto. L’agente delle Fiamme Oro ottiene un 14.100 sullo Yurchenko con 2 avvitamenti. Purtroppo sulla successiva rondata flic con 180° + salto teso avanti con 180°, salto da 4,80 di partenza, la campionessa continentale all around arriva leggermente scarsa e accusa un colpo sul piede destro.

Subito soccorsa dal fisioterapista Salvatore Scintu e dallo staff medico dell’organizzazione tedesca, l’azzurra è stata portata in ospedale per accertamenti diagnostici, accompagnata dai dirigenti FGI. Si sospetta una distorsione malleolare interna ed esterna. Il 13.333 della giuria sulla seconda esecuzione ha portato la media dell’azzurra a 13.716. Vince Zsofia Kovacs con 13.933.

Bronzo per la francese Aline Friess con 13.599. Brutto incidente anche per la bulgara Valentina Georgieva, che non è riuscita a completare la sua gara. Asia D’Amato invece è stata premiata tra gli applausi dell’intera OlympiaHalle. Sul podio al suo posto è salito il DTN Enrico Casella che la segue fin da bambina all’Accademia Internazionale di Brescia. Nella finale alla trave al posto della D’Amato entra l’altra azzurra Martina Maggio, sesta in qualifica con 13.400, ma fuori perché terza italiana. Per questo motivo la brianzola ha diritto di prelazione rispetto alla prima riserva, la britannica Alice Kinsella, che aveva ottenuto il nono punteggio.