Al via gli Europei di nuoto a Roma: programma, orari e calendario gare di giovedì 11 agosto

L’attesa è finita. Prende il via una competizione molto importante in Italia, gli Europei di nuoto a Roma. Le aspettative per gli atleti azzurri sono altissime, l’obiettivo è quello di conquistare tante medaglie. La Capitale ospita dall’11 al 21 agosto le competizioni continentali di 5 sport acquatici (nuoto, nuoto artistico, nuoto in acque libere, tuffi e tuffi da grandi altezze). La delegazione italiana è composta da 58 atleti, 34 uomini e 24 donne: tanti i giovanissimi. Le gare saranno divise per competizioni: nuoto in vasca (11-17 agosto), nuoto artistico (11-15 agosto), tuffi (15-21 agosto), tuffi grandi altezze (18-20 agosto), nuoto in acque libere (18-21 agosto).

Il programma di giovedì 11 agosto

GIOVEDI’ 11 AGOSTO

Nuoto

09.00 | Uomini – 50m Farfalla – Batterie (Thomas Ceccon, Piero Codia, Lorenzo Gargani e Matteo Rivolta)

09.15 | Donne – 100m Stile Libero – Batterie (Silvia Di Pietro, Chiara Tarantino, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini)

09.28 | Uomini – 400m Misti – Batterie (Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi)

09.44 | Donne – 200m Dorso – Batterie (Margherita Panziera e Federica Toma)

09.58 | Uomini – 100m Rana – Batterie (Nicolò Martinenghi, Federico Poggio, Andrea Castello e Simone Cerasuolo)

10.15 | Donne – 4x200m Stile Libero – Batterie (Italia)

10.26 | Uomini – 4x200m Stile Libero – Batterie (Italia)

10.37 | Donne – 800m Stile Libero – Batterie (Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli)

Pomeriggio 18.00 – 20.00

18.00 | Uomini – 50m Farfalla – Semifinale

18.07 | Donne – 100m Stile Libero – Semifinale

18.16 | Uomini – 400m Misti – Finale

18.25 | Donne – 200m Rana – Semifinale

18.35 | Uomini – 100m Rana – Semifinale

18.44 | Uomini – 400m Misti – Cerimonia Premiazione

18.51 | Donne – 4x200m Stile Libero – Finale

19.04 | Uomini – 4x200m Stile Libero – Finale

19.17 | Donne – 4x200m Stile Libero – Cerimonia Premiazione

19.26 | Uomini – 4x200m Stile Libero – Cerimonia Premiazione

Nuoto artistico

Mattina 09.30 – 11.00

09.30 | Donne – Solo Libero – Eliminatorie (Linda Cerruti)

Pomeriggio 15.00 – 16.30

15.00 | Donne – Squadra Tecnico – Finale (Italia)

16.10 | Donne – Squadra Tecnico – Cerimonia Premiazione