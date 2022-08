Europei di nuoto, il medagliere definitivo: Italia nella storia, è apoteosi azzurra

SportFair

Si è concluso con il botto l’Europeo di nuoto a Roma, è stata una competizione bellissima e che ha portato in alto l’Italia. Gli atleti azzurri sono stati protagonisti di un rendimento di altissimo livello, è stata la Nazionale più forte di sempre. L’ultima grande gioia è arrivata nel nuoto di fondo, l’Italia ha avuto la meglio dei rivali grazie ad uno strepitoso Acerenza.

Sono 24 gli ori conquistati dell’Italia, 24 argenti e 19 bronzi per un totale di 67 medaglie. Il medagliere non è stato mai in discussione, gli azzurri hanno vinto con grande merito. Sul podio anche la Gran Bretagna e l’Ucraina.

Europei di nuoto, il medagliere definitivo

1 Italia – 24 ori, 24 argenti, 19 bronzi: 67 medaglie

2 Gran Bretagna – 10 ori, 8 argenti, 9 bronzi: 27 medaglie

3 Ucraina – 10 ori, 6 argenti, 1 bronzo: 17 medaglie

4 Germania – 6 ori, 2 argenti, 7 bronzi: 15 medaglie

5 Ungheria – 5 ori, 8 argenti, 3 bronzi: 16 medaglie

6 Olanda – 5 ori, 1 argento, 7 bronzi: 13 medaglie

7 Svezia – 4 ori, 2 argenti, 2 bronzi: 8 medaglie

8 Francia – 3 ori, 7 argenti, 11 bronzi: 21 medaglie

9 Romania – 3 ori, 1 argento, 0 bronzi: 4 medaglie

10 Svizzera – 1 oro, 4 argenti, 0 bronzi: 5 medaglie

11 Grecia – 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo: 4 medaglie

12 Lituanua – 1 oro, 0 argenti, 3 bronzi: 4 medaglie

13 Bosnia – 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo: 2 medaglie

14 Israele – 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

15 Spagna – 0 ori, 5 argenti, 0 bronzi: 5 medaglie

16 Austria – 0 ori, 2 argenti, 4 bronzi: 6 medaglie

17 Polonia – 0 ori, 1 argento, 1 bronzo: 2 medaglie

18 Finlandia – 0 ori, 1 argento, 0 bronzi: 1 medaglia

19 Portogallo – 0 ori, 0 argenti, 3 bronzi: 3 medaglie

20 Slovacchia – 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi: 2 medaglie

21 Turchia – 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

22 Serbia – 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia