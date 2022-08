EuroBasket, annunciati i convocati dell’Italia: ecco la squadra di Pozzecco

SportFair

L’Italbasket è fatta. Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 Azzurri che giocheranno domani la gara contro la Georgia a Brescia e soprattutto che prenderanno parte all’EuroBasket 2022.

Il CT ha autorizzato Amedeo Tessitori a lasciare il raduno, operando di fatto l’ultima scelta sul roster a sua disposizione: Spissu, Mannion, Biligha, Tonut, Gallinari, Melli, Fontecchio, Ricci, Baldasso, Polonara, Pajola, il Capitano Datome.

Queste le parole di Pozzecco sull’esclusione di Tessitori: “mi dispiace. Tanto, perché ho avuto la fortuna di conoscere un uomo, prima che un giocatore, straordinario. Atleta di altissimo livello, che mi ha reso indeciso sulla scelta fino all’ultimo. Abbiamo deciso di portare un esterno in più, e per questo la decisione è caduta su Amedeo“. Il CT ha poi continuato il suo intervento ricordando la difficoltà di preparare due eventi importanti come la Qualificazione al Mondiale e l’Europeo: “è complicato riuscire a ottimizzare il tempo a disposizione e preparare partite delicate come quelle che ci aspettano nel prossimo futuro. Mi dispiace non vedere in campo Shengelia, anche se qualcuno può pensare che il suo infortunio possa avvantaggiarci. Io non la penso così“.

Ultimo pensiero, un passo indietro sulla gara contro l’Ucraina: “si può pensare che le vittoria siano gratificanti solo se arrivano contro formazioni come Francia o Serbia e invece bisogna dare valore a vittorie come quelle contro l’Ucraina perché i ragazzi stanno sostenendo sacrifici quotidiani e meritavano di togliersi questa soddisfazione. In generale abbiamo bisogno che si crei ancora maggiore entusiasmo attorno a questa Nazionale e mi auguro che la partita di domani e soprattutto l’Europeo che inizieremo in casa possano unire tutti, nessuno escluso, nel supportare questa squadra e questi ragazzi”.

Prima di fare focus sull’EuroBasket, gli Azzurri sono chiamati a vincere contro la Georgia domani al PalaLeonessa di Brescia (20.30, live ELEVEN e Sky Sport) per poter chiudere al meglio la prima ‘finestra’ della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Dopo l’importante successo colto in trasferta contro l’Ucraina sul neutro di Riga, l’Italia ospita i georgiani, terza forza del girone L e ancora scossi dal brutto infortunio della loro stella Toko Shengelia (sostituito dal coach greco Zouros con Berishvili). L’ala della Segafredo Virtus Bologna, infortunatosi alla spalla durante la gara vinta contro i Paesi Bassi, dovrà saltare l’Europeo e naturalmente anche la sfida agli Azzurri.