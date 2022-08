eFootball 2023, tutto pronto per il calcio d’inizio: statistiche e squadre aggiornate

SportFair

Windsor – Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi l’arrivo su console, PC e dispositivi mobile di eFootball™ 2023. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows®10 e PC Steam®.

eFootball™ torna per il suo secondo anno con statistiche dei calciatori aggiornate dopo i trasferimenti estivi. Portando avanti il modello “free to play”, KONAMI offre ai fan i contenuti più recenti in ambito simulazione calcistica, tra cui squadre e stadi aggiornati della maggior parte dei club partner presenti nel proprio roster.

Nuove partnership

eFootball™ 2023 vedrà il ritorno di due ex partner: AC Milan e FC Internazionale Milano, gli attuali campioni d’Italia e i detentori della coppa nazionale. In questa occasione verranno presentate le squadre complete dei due club, i kit e l’iconico stadio che condividono: San Siro.

Grazie a un accordo di licenza esclusiva, la Liga BBVA MX sarà implementata in eFootball™ 2023, portando tutti i 18 club messicani, le accurate riproduzioni dei giocatori e lo storico Estadio Azteca.

KONAMI non ha aggiunto solo club. Il terzino destro inglese Trent Alexander-Arnold e il centrocampista portoghese Bruno Fernandes si aggiungono alla rosa degli Ambassador, già di altissimo livello, con nomi come Lionel Messi, Neymar Jr. e Takefusa Kubo.

Nuovi tipi di carte

L’ultimo titolo della serie eFootball™ vedrà l’introduzione di due nuovi tipi di carte per la modalità “Dream Team”: ‘Epico’ e ‘In evidenza’.

‘Epico’ – Le carte Epico celebreranno la stagione decisiva dei grandi calciatori del passato e del presente, con una soglia di progressi più elevata rispetto ai giocatori Leggendari.

‘In evidenza’ – Le carte In evidenza si concentreranno sulla stagione in corso, selezionando calciatori protagonisti di prestazioni straordinarie nella stagione 2022/23, con una soglia di progressi più elevata rispetto ai giocatori In risalto.

Nuovi Pacchetti Club

Con l’aggiunta dei top club italiani AC Milan e FC Internazionale Milano e del team messicano Club America, eFootball™ 2023 introdurrà nuovi Pacchetti Club dedicati alle tre squadre, consentendo agli utenti di aggiungere in una volta sola un intero club al proprio roster Dream Team.

Grazie a questi pacchetti, che forniscono 11 calciatori di alcuni dei migliori club del mondo, anche i neofiti potranno creare fin da subito un team di assoluto livello.

Estesa la selezione dei club per la modalità offline ‘Trial Match’

In precedenza, nella serie eFootball™, gli utenti avevano la possibilità di selezionare uno dei nove club partner per i ‘Trial Match’ offline. eFootball™ 2023 estenderà la selezione portando a 26 il numero delle squadre disponibili, tra cui: AC Milan, FC Internazionale Milano, AS Roma, S.S.C. Napoli, Club America e Santos F.C..