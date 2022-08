Doppietta Red Bull nelle FP3 in Belgio: Leclerc, botto e bandiera rossa a Spa | VIDEO

SportFair

Il sabato in pista a Spa è iniziato! In attesa delle qualifiche di questo pomeriggio, i piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la terza e ultima sessione di prove libere del Gp del Belgio.

Sorride la Red Bull, che nonostante la consapevolezza di una partenza difficile, con Verstappen che sarà sul fondo della griglia, chiude con una splendida doppietta le FP3 del Belgio. Perez, sul finale, riesce a far meglio del suo compagno di squadra, riscattandosi così dal difficile venerdì.

Terzo tempo per Sainz, seguito da Norris e Alonso. Sesto Russell, che si lascia alle spalle Leclerc, che sul finale è finito fuori pista causando una bandiera rossa. Il monegasco è riuscito a far ripartire subito la sua monoposto e tornare in pista e poi ai box.